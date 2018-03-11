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Общество

Традиционные русские блюда разнообразили рацион космонавтов

11 марта 2018, 22:55

Впервые у стола россиян на МКС появятся фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Традиционные русские блюда разнообразили рацион космонавтов на Международной космической станции. Об этом пишут «Известия».

Впервые у стола россиян на МКС появятся фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски. Кроме того, теперь космонавты смогут питаться супом из шампиньонов, а на десерт употреблять фруктовые палочки. Ранее блюда из грибов в питание космонавтов не включались, потому что являются сезонными продуктами, кроме того, в России не налажено их промышленное производство.

По словам российского космонавта Сергея Рязанского, внесение разнообразия в пищу можно считать фактором психологической поддержки экипажа. Любой человек, по его мнению, всегда скучает по домашней еде.

Известно, что блюда российской кухни полюбились и иностранным астронавтам.


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