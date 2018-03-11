(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). 24 марта в Бугульме соберутся любители религиозного пения. Они примут участие в межрегиональном фестивале «Зайтуна», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Жюри оценит таланты татарстанцев и гостей из других российских регионов в двух номинациях: «Соло» и «Ансамбли». Со сцены религиозные композиции будут звучать без инструментального сопровождения.

Заявки на участие в мероприятии можно подать до 20 марта. Ожидается участие представителей Башкортостана, Самарской и Оренбургской областей.