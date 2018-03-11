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В 2018 году на ремонт школ и дошкольных учреждений в Татарстане потратят 2,5 млрд рублей

11 марта 2018, 08:00

В 2018 году на ремонт школ и дошкольных учреждений в Татарстане потратят 2,5 млрд рублей В 2017 году в республике были отремонтированы 146 школ и дошкольных образовательных организаций.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В 2018 году в Татарстане планируется отремонтировать школы и дошкольные образовательные учреждения на сумму 2 млрд 579 млн рублей. 

В 2017 году на ремонт 146 школ и дошкольных учреждений было направлено 2 млрд 579 млн рублей.

Программа капремонта объектов образования реализуется с 2012 года. За 5 лет финансирование составило 15 млрд 27 млн рублей. За этот период в республике отремонтировали 701 среднюю школу, 49 коррекционных школ, 173 дошкольные образовательные организации.

 


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