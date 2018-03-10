IT- предприниматели США повышают работоспособность ледяным душем и голодовками

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Американские предприниматели, работающие в IT-сфере, зачастую повышают свою активность весьма экзотическими способами, сообщает американский телеканал новостей бизнеса CNBC.

Например, сооснователь проекта PhenoMx, разрабатывающего сканер внутренних органов, руководитель компании SigmaGenetics, создающей неинвазивное устройство для внедрения ДНК в клетки и бизнес-директор производителя медицинских устройств Altoida Захари Рэпп работает по 18 часов в сутки и спит от пяти до семи часов.

При этом, он болеет не чаще раза в год. Сохранять здоровье и высокую работоспособность Рэппу помогают утренние пробежки и ледяной душ, а также занятия по горячей йоге. Сейчас бизнесмен иногда выпивает перед сном бокал вина или порцию шотландского виски, но вскоре он собирается попробовать диету Whole30, при которой нужно отказаться от круп, бобовых, молочных продуктов, сахара и алкоголя.

«Захари Рэпп — представитель набирающего популярность среди работников IT-компаний движения любителей „позитивного стресса“. Они верят, что такие радикальные способы помогут им жить и работать лучше и дольше», — комментирует CNBC, отмечая при этом, что сторонники «позитивного стресса» стараются подбирать экстремальные комбинации диет, тренировок и общего дискомфорта.

Еще один сторонник «позитивного стресса» — управляющий партнер инвестиционного фонда Palo Alto Investors Чжун Юн, который считает, что «позитивный стресс» способен снижать темпы старения организма и повышать его выносливость. Но он отмечает при этом, что «позитивный стресс» — не для всех. Он может убить тех, кто недостаточно молод«.

Вместо экстремальных температур Чжун Юн предлагает технику, называющуюся «Функциональное долгожительство». Ее смысл — изменение образа жизни для замедления процессов старения, исходя из возможностей организма.

«Это может быть холодный (но не ледяной) душ или поиск новых пеших маршрутов до работы. Можно уменьшить потребление снэков, или начать выполнять в спортзале новые упражнения», комментирует свой метод Чжун Юн, который предлагает премию в миллион долларов тем, кто сумеет взломать «код старения».

Одним из родоначальников «позитивного стресса» стал житель Нидерландов Вим Хоф по прозвищу «Ледяной человек». Он знаменит тем, что совершил восхождение на французскую гору Монблан в одних шортах. Преодолевать холод Хофу помогают ежедневные тренировки и специальная дыхательная техника — сочетание коротких и долгих вдохов и выдохов.

В прошлом году Вим Хоф провел несколько мастер-классов по своей методике в Кремниевой долине, после чего популярность закаливания среди сотрудников IT-компаний значительно возросла.

А популярный в США блогер и спортсмен Джоэл Раньон считает: если каждый день преодолевать дискомфортные состояния, то все остальные цели покажутся легко достижимыми. Он также запатентовал термин «Терапия холодным душем» и разработал приложение, помогающее засекать проведенное в ледяной воде время.

«Это особенно ценно для предпринимателей», — комментирует мнение Раньона телеканал CNBC.