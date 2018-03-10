Высокоскоростной и сверхдлинный поезд прошел испытания в Китае

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Высокоскоростной и сверхдлинный пассажирский поезд Fuxing прошел первые испытания в Китае, сообщает РБК.

Новый поезд был успешно испытан в Пекине. Это настоящий гигант: в его составе 16 вагонов, общая длина которых — 415 м. Это в два раза больше, чем длина современных скоростных пассажирских поездов.

Пассажировместимость поезда-великана соответствует его длине — более 1 100 человек. Ехать они будут очень быстро: расчетная скорость Fuxing составляет 315 км/ч, а максимальная — 350 км/ч.

Полностью разработанный и изготовленный в Китае поезд Fuxing будет отличаться повышенной надежностью и большим ресурсом, сообщила пресс-служба компании-изготовителя CRRC Tangshan. Запланировано 28 испытаний поезда, после их благополучного завершения CRRC Tangshan получит разрешение на его серийное производство.

Напомним, что Китай в последнее время активно строит сеть высокоскоростных железных дорог. Сейчас она — самая протяженная в мире, около трети ее протяженности рассчитано на поезда со скоростью до 350 км/час.

Но в Поднебесной не собираются останавливаться на достигнутом: китайские инженеры собираются воплотить в жизнь созданный Илоном Маском проект сверхскоростного поезда Hyperloop, способного разгоняться до 1 000 км/ч. О таких планах заявила, в частности, Китайская аэрокосмическая и промышленная корпорация (CASIC).