Соглашение России с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) будет подписано в 2018 году

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Новое соглашение России с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) по поводу участия России во второй фазе сооружения Большого адронного коллайдера будет подписано в 2018 году, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

«В 2018 году планируется подписать новое соглашение между Правительством РФ и CERN, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения Большого адронного коллайдера и во всех экспериментах на нем», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас проект соглашения проходит процедуру согласования. В течение первой половины 2018 года он будет рассмотрен на международном совете CERN и затем подписан.

В соглашении также предполагается оговорить участие CERN в строительстве в РФ научных установок класса mega-science. Это научные установки мирового масштаба для решения принципиально новых фундаментальных и прикладных задач в ядерной физике.

Если они будут построены и запущены, то Россия повысит свой уровень участия в международной исследовательской деятельности в этой научной области.