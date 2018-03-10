В Казани открылся Международный фестиваль имени Василия Плетнева

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Казанской консерватории открылся Международный фестиваль имени В. П. Плетнева. В этом году мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения баяниста, педагога, отца знаменитого пианиста и дирижера Михаила Плетнева.

Открытие фестиваля началось ярким концертным номером, на сцене Малого зала консерватории выступил Ансамбль домристов «Премьера» под управлением заслуженного работника культуры РТ Людмилы Потаповой. С приветственным словом к собравшимся в зале гостям и участникам обратилась проректор по концертной деятельности и международным связям Елена Хакимова.

Специальное издание Казанской консерватории «В. П. Плетнев. Произведения для баяна: сочинения, обработки, переложения, посвящение» презентовал собравшимся профессор Казанской консерватории, доктор исторических наук, член жюри конкурса Валерий Яковлев. Одно из сочинений сборника исполнил студент консерватории, баянист Ильназ Дудкин.

Напутствия и пожелания удачи участникам конкурса прозвучали и от членов жюри. Завершилась церемония открытия конкурса звучанием «Премьеры», целого оркестра домр.

В этом году мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Василия Павловича Плетнева. В 1961 году он по приглашению первого ректора Казанской консерватории Назиба Жиганова стал первым заведующим кафедрой народных инструментов. К тому времени Плетнев был уже опытным педагогом и известным состоявшимся исполнителем, солистом Саратовской и Архангельской филармоний.

Идею фестиваля, предложенную кафедрой народных инструментов и ректором Казанской консерватории Рубином Абдуллиным, одобрил сын великого музыканта, пианист, композитор и дирижер Михаил Плетнев. Фонд поддержки национального искусства Михаила Плетнева стал одним из учредителей мероприятия. Содействие в проведении проекта оказало и Посольство Государства Израиль в России.

Фестиваль включает в себя Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени В. П. Плетнева, мастер-классы членов жюри, заседание круглого стола с участием сына – М. В. Плетнева, выпускников и коллег В. П. Плетнева, гостей фестиваля. Кульминацией фестиваля станет Гала-концерт 13 марта на сцене ГБКЗ им.С.Сайдашева

Более ста заявок поступило в этом году на участие в конкурсе. Молодых исполнителей ждут непростые прослушивания, а казанцев – новые музыкальные впечатления. На Гала-концерте фестиваля будет впервые исполнена с Симфоническим оркестром консерватории «Татарская рапсодия» Михаила Плетнева, посвященная отцу. Маэстро сам встанет за дирижерский пульт, чтобы представить публике свое творение.

