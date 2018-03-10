Казанский «Рубин» выиграл матч премьер-лиги у «Тосно»

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Казанский ФК «Рубин» выиграл сегодня в Саранске (Мордовия) у команды «Тосно» из одноименного города в Ленинградской области.

Матч состоялся в рамках XXII тура регулярного чемпионата российской футбольной Премьер-Лиги.

Единственный гол в матче на счету полузащитника казанцев Вячеслава Подберезкина, который во втором тайме получил от защитника «Рубина» Федора Кудряшова прострельную передачу и в одно касание поразил ворота соперников.

После этой победы «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата РФПЛ с 27-ю очками после 22-х матчей. «Тосно» на 13-м месте (23 очка).