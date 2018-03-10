«Чувашской красавицей Татарстана» стала 16-летняя школьница

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Доме Дружбы народов Татарстана прошел IX республиканский конкурс красоты и талантов «Чувашская красавица Татарстана – 2018». Из 13 претенденток на титул первой красавицы главный приз получила школьница из Альметьевского района Карина Токтамышева.

В течение всего года по всему Татарстану проходили отборочные туры и кастинги. В результате были отобраны 13 девушек из семи районов республики, а также Казани и Нурлата. Одна из организаторов конкурса Сильвия Чаркина рассказала накануне конкурса, что, в первую очередь, это не просто модельное состязание в красоте и стати, но смотр талантов. «Донести глубину национальной культуры, чувашского костюма, традиций народа – вот главная наша задача», – уверена она.

Действительно, девушки вышли на сцену в национальных костюмах, часть из которых привезли с собой, а часть приехала из Чебоксар. К слову, перед началом конкурса в фойе Дома дружбы народов была организована выставка-ярмарка изделий народных умельцев. Национальные костюмы, их части, оригинальные украшения, сувениры и аксессуары можно было не только рассмотреть вблизи, но и приобрести.

Руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана Николай Владимиров, поднявшись на сцену, посетовал, что так мало сегодня претенденток на звание «Чувашской красавицы». «Чуваши – третья по численности национальность в Татарстане, после русских и татар. В республике их – 116 тысяч человек! Я считаю, что на следующем конкурсе, а это будет десятое, юбилейное состязание, девушек должно быть, как минимум 27!», – считает он.

Всего девушек ожидало пять испытаний. От привычной визитки «Давайте познакомимся», до самого лакомого кулинарного конкурса. Правда, красавицы не стряпали на сцене чувашские блюда, а выносили их уже готовыми. Важно было так представить национальные кушанья, чтобы у гостей в зале «слюнки потекли». Пожалуй, самым ярким был творческий конкурс – песен и танцев было представлено в достатке.

«Современная красавица, не важно, будь она чувашская, русская или татарская, должна быть, прежде всего, активной. Конечно, та девушка, которая наиболее интересно и полно представит красоту своей родной культуры, а также профессионально владеет необходимыми навыками – вокальными, хореографическими, – имеет больше шансов на успех», – рассказал руководитель молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров. Он отметил, что очень хорошо, что каждая национальная ассамблея народов, живущих в Татарстане, проводит такие конкурсы. Они привлекают молодежь и помогают сохранять родные язык и культуру.

Конкурс продолжался более четырех часов. «Праздник красоты в этом году получился просто замечательный. Участницы были хорошо подготовлены. Фишкой, особенностью этого года можно назвать новый конкурс “Подарок маме”, он всех растрогал, многие в зале плакали. Девушки были очень искренни», – отметила член жюри, поэтесса Ирина Трифонова.

После совещания жюри объявило победительницу. «Чувашской красавицей Татарстана» в 2018 году признана Карина Токтамышева. 16-летней школьнице из Альметьевского района теперь предстоит отправиться на российский конкурс «Чувашская красавица» в Москву.

«Победа стала полной неожиданностью для меня. Все как во сне, как в сказке. Сегодня поболеть за меня приехала вся семья, друзья, родные. Их поддержка была очень важна», – поделилась впечатлениями за кулисами с корреспондентом «Татар-информ» победительница. Через полтора года, после окончания школы, Карина планирует поступить в Казанский институт культуры. Ее привлекают творческие профессии, поэтому заняться в будущем она планирует вокалом или хореографией.

Остальные 12 конкурсанток также стали обладательницами титулов в разных номинациях и ценных подарков от партнеров конкурса.

Организаторами мероприятия выступают Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов РТ, РОО «Чувашская национально-культурная автономия РТ».