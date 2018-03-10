«Зенит-Казань» выиграл первый матч серии плей-офф чемпионата России по волейболу

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Клуб «Зенит-Казань» выиграл в первом матче плей-офф (четвертьфинальная серия до двух побед) чемпионата России по волейболу, сообщается на сайте клуба.

Соперником казанцев была «Нова» из Новокуйбышевска. Игра прошла в Казани, в центре волейбола «Санкт-Петербург».

Хотя «Нова» занимает 8-е место в турнирной таблице, а «Зенит-Казань» выиграл регулярный чемпионат, игра получилась напряженной: после двух сетов счет был 1:1 (30:28 и 26:28).

Но в третьем сете казанцы мобилизовались и добились ощутимого преимущества — 25:18. Не сбавил оборотов «Зенит-Казань» и в последнем сете, выиграв его со счетом 25:14.

Второй матч серии пройдет в Самаре 16 марта.