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Общество

В Госдуме назвали пустыми угрозы выселить россиян из Крыма

10 марта 2018, 22:20

Крымчане не обращают внимания на запугивание новых жителей сторонниками «Меджлиса», отметил депутат Госдумы.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). «Очередной бумажный украинский проект», — прокомментировал депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек угрозы лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в РФ экстремистская организация), депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова. Об этом сообщает RT.

Крымчане не обращают внимания на запугивание новых жителей сторонниками «Меджлиса», отметил Бальбек. Этими заявлениями лидеры организации «пытаются оттянуть момент своей политической смерти», считает он.

Ранее сообщалось, что Чубаров считает выселение россиян с полуострова единственным вариантом развития событий.


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