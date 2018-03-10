«Ак Барс» обыграл на своем льду хабаровский «Амур» со счетом 2:1

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский клуб «Ак Барс» вышел в следующую серию плей-офф Кубка Гагарина с огромным трудом обыграв на своем льду хабаровский «Амур» со счетом 2:1.

После образцово-показательной победы казанцев в четвертом матче в Хабаровске, поклонники «Ак Барса» с нетерпением ждали победоносного завершения серии на родном льду «Татнефть-Арены». И они не ошиблись в ожиданиях.

Игра предсказуемо началась с активных атак казанцев, и уже через 20 секунд после начала игры в ворота "Амура«влетела первая шайба. Вновь отличились легионеры: чех Иржи Секач начал комбинацию, которую продолжил канадец Джастин Азеведо, аккуратно сделавший пас шведу Антону Ландеру. После этого скандинав точно бросил в ближнюю «девятку» — 1:0.

Но и «Амур» приехал в Казань не для того, чтобы проиграть и завершить сезон: едва ли не первая контратака хабаровчан привела к ответному голу. Павел Дедунов совершил рейд по правому флангу и на вираже бросил в упор. Эмиль Гарипов шайбу отбил, но она отрикошетила от конька своего же защитника Андрея Маркова и влетела в ворота — 1:1. Гол обидный и нелогичный, но заслуженный гостями.

С началом второго периода игра заметно выровнялась: сравняв счет, гости воспрянули духом. Уверенности полевым игрокам «Амура» с самого начала добавляла и прекрасная игра их финского стража ворот Юхи Метсолы: казанцы уже в первом периоде дважды играли в большинстве, но забить им не удалось.

Во втором периоде пошел открытый хоккей с постоянными обоюдными атаками, но такое положение дел надоело казанцам и они решительно перевели игру в чужую зону. Причем, настолько решительно, что в последние две минуты периода хабаровчане не могли даже выйти из своей зоны, чтобы поменять пятерку. Зрелище было потрясающим.

С самого начала третьего периода «Ак Барс» продолжил настойчиво атаковать ворота «Амура». Но гости держались достойно: хладнокровно действовали в обороне и при первом удобном случае изрядно напрягали хозяев резкими контратаками. Чувствовалось, что судьба встречи будет решена одной забитой шайбой.

Но кто ее забьет первым? Это удалось владевшему инициативой «Ак Барсу»: за шесть минут до конца основного времени легионер казанцев Роб Клинкхаммер, замкнул передачу точным броском — 2:1. Можно сказать, фаворит турнира «дожал» соперника.

Конечно, за полторы минуты до конца матча гости сняли вратаря и бросились на последний штурм, но хозяева удержали свое мизерное преимущество и отправили «Амур» в отпуск. Да, прав оказался тренерский штаб «Ак Барса», который, руководствуясь неписаным правилом — победивший состав не меняют, не стал вносить коррективы в основной состав команды.

«Ак Барс» стартуют во втором раунде Кубка Гагарина 16 марта. Соперник казанцев пока не определен.