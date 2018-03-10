В Алексеевском районе РТ пройдут соревнования «ГТО всей семьей».

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Спортивный фестиваль «ГТО всей семьей» пройдет 11 марта в п. г. т. Алексеевское, сообщает пресс-служба Алексеевского муниципального района.

В мероприятии поучаствуют 30 семей из 23 образовательных учреждений. Они будут состязаться в выполнении норм ГТО по плаванию, бегу, лыжным гонкам, стрельбе из пневматической винтовке и другим видам спорта. Всех участников ожидают подарки.

Соревнования направлены на укрепление традиций семейного участия в таких мероприятиях, семейных ценностей и отношений.

Церемония открытия начнется в 10.00 по следующему адресу: п. г. т. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 17.1 (Спорткомплекс № 1).