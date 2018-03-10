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В Алексеевском районе РТ пройдут соревнования «ГТО всей семьей».

10 марта 2018, 19:50

В мероприятии поучаствуют 30 семей из 23 образовательных учреждений.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Спортивный фестиваль «ГТО всей семьей» пройдет 11 марта в п. г. т. Алексеевское, сообщает пресс-служба Алексеевского муниципального района.

В мероприятии поучаствуют 30 семей из 23 образовательных учреждений. Они будут состязаться в выполнении норм ГТО по плаванию, бегу, лыжным гонкам, стрельбе из пневматической винтовке и другим видам спорта. Всех участников ожидают подарки.

Соревнования направлены на укрепление традиций семейного участия в таких мероприятиях, семейных ценностей и отношений.

Церемония открытия начнется в 10.00 по следующему адресу: п. г. т. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 17.1 (Спорткомплекс № 1).


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