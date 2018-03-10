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Политика

В двух штатах США досрочно выбирают Президента России

10 марта 2018, 20:50

Досрочные выборы в США начались 5 марта.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). В субботу, 10 марта, в штатах Калифорния (город Сакраменто) и Флорида (Орландо) началось досрочное голосование россиян на выборах Президента РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в США.

Выбирать Президента России в США начали с 5 марта: первыми проголосовали россияне в штатах Колорадо и Миссури.

Голосовать находящиеся в США россияне смогут и вместе с соотечественниками 18 марта. Избирательные участки в этот день будут организованы в посольстве РФ в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле.


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