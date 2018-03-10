Все новости Татарстан Россия

Спорт

Российский фигурист Ерохов стал чемпионом мира среди юниоров

10 марта 2018, 21:52

Ерохов – 15-й в отечественной истории победитель юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.
Татарстанские фигуристы – лидеры Спартакиады учащихся России
Российские фигуристы устроили стриптиз на чемпионате Европы
Лучший инструктор–методист спортивной школы России работает в Казани
Первый командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в 2009 году
Российский фигурист сенсационно дебютировал на чемпионате Европы

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Российский спортсмен Алексей Ерохов выиграл юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, сообщает ТАСС.

По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 231,52 балла. Вторым стал еще один спортсмен из России, Артур Даниэлян с результатом 218,76 балла, третье место — у итальянца Маттео Риццо (211,58). Роман Савосин занял пятое место (207,91).

Ерохов — 15-й в отечественной истории победитель чемпионата мира среди юниоров в этом виде спорта. Российские и советские фигуристы обошли сборную США по этому показателю.

Фигурист занимается под руководством тренера Этери Тутберидзе, которая является наставницей олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратного серебряного призера Игр Евгении Медведевой.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Софии и завершится 10 марта.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter