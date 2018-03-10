Российский фигурист Ерохов стал чемпионом мира среди юниоров

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Российский спортсмен Алексей Ерохов выиграл юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, сообщает ТАСС.

По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 231,52 балла. Вторым стал еще один спортсмен из России, Артур Даниэлян с результатом 218,76 балла, третье место — у итальянца Маттео Риццо (211,58). Роман Савосин занял пятое место (207,91).

Ерохов — 15-й в отечественной истории победитель чемпионата мира среди юниоров в этом виде спорта. Российские и советские фигуристы обошли сборную США по этому показателю.

Фигурист занимается под руководством тренера Этери Тутберидзе, которая является наставницей олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратного серебряного призера Игр Евгении Медведевой.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Софии и завершится 10 марта.