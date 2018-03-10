Хакеры получили немецкие документы по контактам ЕС с Белоруссией и Украиной

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Взломавшие информационную сеть властей Германии хакеры получили шесть документов, пишет немецкий журнал Spiegel.

Файлы связаны с переговорами по выходу Великобритании из ЕС, а также с контактами с Белоруссией и Украиной.

О чем говорится в документах, издание не раскрывает, однако отмечает, что содержащаяся в них информация не являлась конфиденциальной.

Кибератака на сеть немецкого правительства все еще продолжается, сообщил депутат бундестага Армин Шустер. Во взломе подозревают группировку хакеров АРТ28, известную также как Fancy Bear.