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Политика

Хакеры получили немецкие документы по контактам ЕС с Белоруссией и Украиной

10 марта 2018, 20:02

Подробное содержание документов не раскрывается.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Взломавшие информационную сеть властей Германии хакеры получили шесть документов, пишет немецкий журнал Spiegel.

Файлы связаны с переговорами по выходу Великобритании из ЕС, а также с контактами с Белоруссией и Украиной.

О чем говорится в документах, издание не раскрывает, однако отмечает, что содержащаяся в них информация не являлась конфиденциальной.

Кибератака на сеть немецкого правительства все еще продолжается, сообщил депутат бундестага Армин Шустер. Во взломе подозревают группировку хакеров АРТ28, известную также как Fancy Bear.


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