Самоубийство Гитлера доказано с помощью ранее неизвестного рентгеновского снимка

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Самоубийство Адольфа Гитлера доказано с помощью ранее неизвестного рентгеновского снимка, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Института российской истории РАН Василия Христофорова.

В начале 2000-х годов в Центральный архив ФСБ приехал американский ученый. Целью визита был осмотр хранящихся в архиве фрагментов челюсти Гитлера. «Неожиданно для всех американец достал из портфеля прижизненный рентгеновский снимок челюсти Гитлера», — рассказал историк.

Как выяснилось, американские спецслужбы тайно хранили этот снимок с окончания II мировой войны. Исследователь из США тщательно сравнил рентгеновскую пленку с фрагментами челюсти и подтвердил их полное совпадение.

Это опровергает популярную гипотезу о бегстве Гитлера в Латинскую Америку после войны. Кстати, она подтверждается только свидетельствами уже умерших людей.

Напоминаем, что Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. После суицида охранники сожгли их тела в саду рейхсканцелярии.