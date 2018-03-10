Нижнекамский «Нефтехимик» выбыл из плей-офф Кубка Гагарина

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Нижнекамский «Нефтехимик» выбыл из борьбы за розыгрыш Кубка Гагарина.

В ¼ финала плей-офф татарстанская команда уступила в гостевом матче челябинскому «Трактору» со счетом 3:4 и, соответственно, проиграла всю серию матчей, ведущуюся до четырех побед.

Ворота «Нефтехимика» поразили Иван Вишневский (дубль в первом и втором периодах), Виталий Кравцов и Юрий Петров (оба во втором периоде). «Трактору» шайбы забросили Олег Пиганович (в первом периоде), Александр Брынцев (во втором периоде) и Александр Сорокин (в третьем периоде).