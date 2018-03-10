В России нужно создать должность вице-премьера по цифровой экономике

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). В России необходимо создать должность вице-премьера по цифровой экономике, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Об этом сообщает RT.

«Ситуация складывается так, что „цифра“ пронизывает все отрасли экономики и сшивает их, как следующая за иглой нить. Можно сказать, что вся экономика сегодня на цифровой игле», — объяснил свою позицию Дмитрий Мариничев.

Государству следует регулировать данную сферу, но это регулирование должно осуществляться в разумных пределах, полагает интернет-омбудсмен, обосновывая это тем, что «попытки локального регулирования приводят либо к отрицательным результатам для участников рынка, либо становятся технологически невыполнимым посмешищем».