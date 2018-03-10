В самарском Минкульте считают безобразной выходку Ефремова

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Выходка Михаила Ефремова — безобразна, надеюсь, что руководство театра «Современник» найдет способ извиниться перед публикой, прокомментировал инцидент с участием актера врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. Об этом сообщает РИА Новости.
Министерство культуры области не имеет никакого отношения к организации спектакля, который шел на коммерческой основе, подчеркнул Филиппов.
Ранее сообщалось, что директор «Современника» пообещал разобраться с инцидентом.