Все новости Татарстан Россия

Культура

В самарском Минкульте считают безобразной выходку Ефремова

10 марта 2018, 18:00

Врио министра выразил надежду, что руководство «Современника» извинится перед самарской публикой.
В Казани покажут «Трех товарищей» – спектакль-лидер московской театральной афиши от «Современника»
«Современник» представит в Казани спектакль Уильяма Гибсона «Двое на качелях»
В Казани впервые пройдут гастроли московского театра «Современник»
Дмитрий Медведев поздравил театр "Современник" с 55-летием
Театр "Современник" отмечает 55-летие

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Выходка Михаила Ефремова — безобразна, надеюсь, что руководство театра «Современник» найдет способ извиниться перед публикой, прокомментировал инцидент с участием актера врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство культуры области не имеет никакого отношения к организации спектакля, который шел на коммерческой основе, подчеркнул Филиппов.

Ранее сообщалось, что директор «Современника» пообещал разобраться с инцидентом.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter