Российские спортсмены заняли пятое место в супермиксте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин заняли пятое место в супермиксте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, сообщает RT.

Этап проходит в финском Контиолахти с 8 по 11 марта. Сегодня победу одержала сборная Франции, нашим же спортсменам не удалось занять призовое место из-за неточной стрельбы.

Сборная России пока занимает пятое место на Кубке мира по биатлону 2017-2018.

Напоминаем, что супермикст или одиночная смешанная эстафета — новая дисциплина в биатлоне. В ней двум биатлонистам нужно пройти по четыре огневых рубежа. После каждых двух рубежей происходит смена участников эстафеты. Дистанция между рубежами составляет всего 1,5 км, поэтому гонка получается динамичной.