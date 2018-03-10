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Российские спортсмены заняли пятое место в супермиксте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону

10 марта 2018, 16:56

Нашим спортсменам не удалось занять призовое место из-за неточной стрельбы.

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин заняли пятое место в супермиксте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, сообщает RT.

Этап проходит в финском Контиолахти с 8 по 11 марта. Сегодня победу одержала сборная Франции, нашим же спортсменам не удалось занять призовое место из-за неточной стрельбы.

Сборная России пока занимает пятое место на Кубке мира по биатлону 2017-2018.

Напоминаем, что супермикст или одиночная смешанная эстафета — новая дисциплина в биатлоне. В ней двум биатлонистам нужно пройти по четыре огневых рубежа. После каждых двух рубежей происходит смена участников эстафеты. Дистанция между рубежами составляет всего 1,5 км, поэтому гонка получается динамичной.


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