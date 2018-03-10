В честь 100-летия госархива для юных историков провели экскурсию по Президентскому дворцу

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в честь 100-летия архивной службы Республики Татарстан для учеников Школы юного архивиста провели экскурсию по Президентскому дворцу. В ходе экскурсии дети также посетили мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор и узнали много нового о башне Сююмбике.

Сегодня работники архивов отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1720 году Петр I подписал первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав», благодаря которому было положено начало архивного дела в России. В этом году Государственной архивной службе России исполнится 100 лет.

1 июня 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим документом впервые публично были узаконены принципы и технологии организации архивного дела, заложены основы упорядочения архивного фонда страны, а также фактически подтверждена необходимость существования центрального органа управления архивным строительством. Все архивы правительственных учреждений были ликвидированы как ведомственные учреждения, и хранящиеся в них дела и документы образовали единый Государственный архивный фонд. Осенью 2018 года 100-летие отметит и архивная служба Татарстана.

Государственный архив республики Татарстан, на базе которого проводятся занятия в Школе Юного архивиста, каждый месяц проводит занятия для учеников казанских школ.

«У нас периодически проводятся занятия в Школе юного архивиста, где дети знакомятся с работой в архиве. Также проводятся занятия по изучения родословной, по описанию фотодокументов. Каждое занятие у нас приурочено к какой либо памятной дате или праздникам», — рассказала работник архива, заместитель главного редактора журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» Гульназ Латыпова.

В архив приходят и первоклассники, и ученики выпускных классов. Для всех возрастов находится занятие по душе.

«Первоклассникам мы рассказали историю повседневности детей советского периода, во что они играли и какие у них были игрушки», — делится работник архива.

В 54-й школе помимо работников архива с детьми занимается учитель истории. Некоторые дети настолько увлечены изучением документов, что составили свою родословную до пятого колена.

Пятиклассник Хасан Хуснутдинов достиг больших успехов в архивном деле для своего возраста. «В архиве мы были не раз, работники архива несколько раз приходили к нам в школу, они очень многое нам рассказали. У меня получилось найти своего дедушку, участника Второй мировой войны, который погиб во время боев. Было сложно, потому что было много однофамильцев, поэтому я искал по расширенному поиску, учитывая год и место рождения», — делится школьник.

Хасан также рассказал, что ему удалось многое узнать о блокаде Сталинграда на одном из тематических уроков, где детям показали фото и видеоматериалы.

В ходе экскурсии дети посетили Президентский дворец, мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор и узнали много нового о башне Сююмбике.

В Кул Шарифе школьники поднялись под минарет и узнали, что такое михраб. «Михраб всегда смотрит на Мекку. В нашем случае, это направление на Мекку вычислялось учеными Казанского федерального университета с помощью спутниковых систем, чтобы как можно точнее определить это направление», — рассказала юным историкам экскурсовод, главный советник Управления государственного протокола Президента РТ Светлана Хабибуллина.

В мечети школьникам также рассказали как молятся мусульмане, о пророках и 99 именах Аллаха. Детей удивили ковры, подаренные иранским правительством, и двухтонная люстра, сделанная специально в Чехии в качестве подарка для мечети.

«Мы видим с вами коричневые круги на стенах с какими-то надписями на арабском языке. Может быть кто-то из вас знает, что ислам признает всех пророков, которые существовали до седьмого века? В седьмом веке Коран был послан пророку Магомеду, поэтому на стенах написаны имена пророков начиная с Адама, второе имя - Моисей, затем Авраам, затем Ной и Давуа. Последние имена, которые мы видим, — это имена Иисуса Христа и самого пророка Магомеда», — рассказала детям экскурсовод.

Экскурсия продолжилась по Губернаторскому дворцу. Дети узнали, что строительство здания началось 8 мая 1845 года и продлилось три года.

«Так как у губернатора не было специально построенного здания для приема гостей, и до строительства здания, апартаменты располагались в бывшем здании Окружного суда но с приездом Николая I был издан указ о строительстве отдельного помещения. По его желанию губернаторский дворец был построен на месте ханского дворца. Это было трехэтажное здание, и на втором этаже размещалась приемная, гостиная, дворцовые залы. Все они были оформлены в разных стилях. В приемной губернатора был камин и диванчики, канделябры, и, конечно же, обязательным элементом интерьера были люстры», — рассказывает Гульназ Латыпова.

После рассказов экскурсоводов дети активно задавали вопросы, и, надо сказать, некоторые из них были совсем не детские. Эксперты даже немного растерялись, отвечая на некоторые из них.

Работники архивной службы выразили благодарность за предоставленную возможность посетить участниками проекта «Школы юного архивиста» Резиденцию Президента Республики Татарстан в их профессиональный праздник и выразили признательность за оказанное доверие и сопричастность к истории республики.