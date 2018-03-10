Дмитрий Медведев поздравил завоевавших паралимпийские медали биатлонисток

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил биатлонисток Екатерину Румянцеву, Михалину Лысову и Анну Миленину, завоевавших для России золотые и серебряную медаль на Паралимпийских играх, сообщает ТАСС.

Для Екатерины Румянцевой паралимпийское «золото» стало первым в карьере. «Это и первая медаль нашей сборной на этих Играх, и отличный подарок для всех российских болельщиков», — отметил премьер-министр.

Михалина Лысова получила золотую медаль Паралимпиады уже в пятый раз. Чемпионка обладает талантом и настоящим спортивным характером, подчеркнул Медведев. Анна Миленина также находится в отличной форме — серебряная медаль стала шестой в ее карьере.

В Паралимпиаде принимают участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают участникам с нарушением зрения. Как и олимпийская сборная, паралимпийцы выступают в Пхенчхане под нейтральным флагом.