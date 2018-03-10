Татарская диаспора Азербайджана провела праздничный вечер по случаю 8 марта

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Татарская диаспора Азербайджана провела праздничный вечер по случаю Международного женского дня, сообщает пресс-служба общественного объединения «Татарстан».

Праздник, организованный общественным объединением «Татарстан», прошел 9 марта.

На вечере выступил заместитель председателя общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов. Он поздравил татарских женщин с 8 Марта и пожелал им крепкого здоровья и семейного благополучия.

Затем состоялось награждение кондитерскими изделиями. Призы вручили представительницам общественного объединения «Татарстан», активно ведущим просветительскую и общественную деятельность, направленную на сохранение культуры татарского народа в Азербайджане.

Почетными гостями праздника были: председатель общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев, предприниматель Залина Агабекова, гости из Турции и России, представители научной и творческой интеллигенции, ряда ведомств и СМИ.

В культурную программу праздника вошли выступления татарского ансамбля «Ак калфак» и баяниста Исмаила Сафина. А угощали гостей супом из домашней лапши (токмач), а также национальной татарской выпечкой и сладостями.