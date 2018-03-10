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Телеведущий Артем Шейнин назвал провокацией нападение украинского десантника

10 марта 2018, 16:08

Причиной нападения Ананьева, вероятно, было желание поднять шумиху.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Это была провокация, направленная на то, чтобы вызвать ответные насильственные действия, так телеведущий Артем Шейнин прокомментировал инцидент с нападением на него в Вероне украинского десантника Валерия Ананьева, сообщает РБК.

Ананьев обещал убить его, но ничего делать не собирался, более того, начал плеваться. «Я уже лет 48 ни с кем не выяснял отношения плевками, так что развернулся и ушел», — сказал телеведущий.

Целью нападения военного, скорее всего, был «хайп», пояснил Шейнин.


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