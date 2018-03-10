Турнир в честь 50-летия кукморского хоккея открыл Сергей Макаров

(Кукмор, 10 марта, «Татар-информ»). Сегодня в ледовом дворце «Олимп» Кукмора стартовал турнир в честь 50-летия местного хоккея. Открыл его заслуженный мастер спорта СССР, двукратный Олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады и Кубка Вызова Сергей Макаров, пишет «Трудовая слава».

Участниками состязания стали команда прокуратуры РТ, команда «Ветераны Кукмора», команда «Витязь» из Сосновки Кировской области и хоккейная команда из Апастовского района.

Сергей Макаров заметил: «Вижу, сюда пришли семьями: родители, дети. Это здорово. Вдвойне приятно смотреть на ваш городок. Ведь у вас есть такой дворец, куда вы можете прийти и поиграть в хоккей».

Спортсмен добавил, что объехал почти весь Татарстан и был приятно удивлен вниманию, которое руководство республики уделяет развитию спорта. «Побольше голов, поменьше травм. Удачи!» – резюмировал он.

Глава Кукморского района же Сергей Димитриев заметил, что только в нем из всех 43 районов Татарстана отмечается 50-летие местного хоккея. Он напомнил, что в ледовом дворце занимаются десять команд, а в 20 сельских поселениях имеются хоккейные коробки и играют 15 команд. В завершение своей речи чиновник призвал всех жителей района заниматься спортом, так как для этого созданы все условия.

Ледовому дворцу был вручен сертификат на приобретение хоккейных ворот, 50 клюшек и 50 пар коньков.

Первый хоккейный турнир состоялся в Кукморе 22 февраля 1968 года. Тогда друг с другом встретились команды школьников Кукморской средней школы № 2.