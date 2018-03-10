Полицейские Волгограда «прочесывают» свалки в поисках тела девятимесячного ребенка

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). СУ СК России опубликовало видео того, как полицейские Волгограда «прочесывают» свалки города в поисках тела девятимесячного ребенка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Волгограде по подозрению в жестоком убийстве младенца задержана 26-летняя женщина.

По версии следствия, первого марта подозреваемая со своим девятимесячным ребенком покинула город Фролово и уехала в Волгоград. Там женщина сняла посуточно квартиру. Через несколько дней она продала через интернет детскую коляску, после чего задушила своего ребенка. Тело малыша женщина выкинула в мусорный контейнер и отправилась в гости к подруге в другой город.

Преступницу задержали и допросили.

Сейчас полицейские Волгограда ведут поиск тела убитого малыша на свалках города.