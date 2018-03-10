Россия отказалась от притязаний на членство в ЦЕРН

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом рассказала представитель пресс-службы организации Софи Тезаури, передает РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что решение российской стороны не повлияет на достигнутый уровень сотрудничества. РФ продолжит участвовать в совместных проектах, а вопрос об ассоциированном членстве еще будет обсужден в дальнейшем.

Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРН в 2013 году, и совет организации одобрил ее. Однако затем просьба была отозвана. Это произошло еще в ноябре прошлого года, рассказали источники агентства.

ЦЕРН – это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, чьи здания расположены на границе Франции и Швейцарии. Участниками проекта являются 22 страны.