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Россия отказалась от притязаний на членство в ЦЕРН

10 марта 2018, 14:45

Решение РФ не повлияет на совместные проекты.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом рассказала представитель пресс-службы организации Софи Тезаури, передает РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что решение российской стороны не повлияет на достигнутый уровень сотрудничества. РФ продолжит участвовать в совместных проектах, а вопрос об ассоциированном членстве еще будет обсужден в дальнейшем.

Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРН в 2013 году, и совет организации одобрил ее. Однако затем просьба была отозвана. Это произошло еще в ноябре прошлого года, рассказали источники агентства.

ЦЕРН – это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, чьи здания расположены на границе Франции и Швейцарии. Участниками проекта являются 22 страны. 


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