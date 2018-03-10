Казанские блогеры, артисты и общественники открыли масштабный фотомарафон «Айданавыборы!»

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Казани на Кремлевской набережной, в парке имени Горького и в Горкинско-Ометьевском лесу состоялось открытие арт-объектов в рамках масштабного фотомарафона «Айданавыборы!».

В мероприятии приняли участие блогеры, артисты и спортсмены. Сами арт-объекты представляют из себя красочные стенды с изображением живописных и исторических мест республики, портретов выдающихся деятелей, проживающих в Татарстане, и других предметов гордости жителей региона.

«Сегодня в рамках фотомарафона мы открывает вот такой замечательный арт-объект с любимыми местами Татарстана. На его фоне все желающие смогут сфотографироваться и выложить фото в сеть с хэштегом #айданавыборы. Акция пройдет по всей России, но наша республика принимает наиболее активное участие», – заметила организатор мероприятия Юлия Сидукова

На Кремлевской набережной к акции присоединились певица Юлия Панфилова, блогеры, ведущий спортивных мероприятий Максим Январев-Куралесов и руководство площадки. Почетная миссия по перерезанию леточки досталась менеджеру по организации мероприятий на набережной Ирине Баровой.

«Мы проводим акцию совместно с медиагруппой "Айданавыбры!" и призываем жителей и гостей города к активной жизненной позиции, потому что мы выбираем то, что у нас будет в будущем. Все зависит от нас. Конечно, мы тоже примем участие в акции и пойдем на выборы, уже определились с избирательными участками на портале госуслуг. И все ребята, которые с нами сотрудничают, тоже выступают за активную жизненную позицию», – сказала Ирина.

Ведущий первым сделал фото на фоне арт-объекта и пригласил всех желающих следовать его примеру. В ходе мероприятия Январев-Куралесов проводил конкурсы и дарил активным участникам памятные призы.

Также он подробно рассказал гостям набережной об условиях акции. «Если у вас есть смартфон или фотоаппарат, 18-го числа, придя на избирательный участок, где вы голосуете, вы сможете выиграть суперподарки. Среди них айфоны планшеты, приставки PlayStation 4, камеры GoPro, велосипеды и другие призы», – пояснил он.

Некоторые жители города впервые узнали о фотомарафоне, который пройдет 18 марта. «Я не слышала про эту акцию, но думаю, подробно ознакомившись с условиями, что приму в ней участие. Я считаю, что эта акция будет интересна для молодежи, потому что социальные сети сейчас очень популярны среди молодых людей. Когда они выкладывают посты, на это обращают внимание их друзья. Возможно, благодаря этому они тоже поддержат эту акцию», – заметила гостья набережной Анастасия Ельцова.

В это время присоединился к мероприятию и Горкинско-Ометьевский лес. Здесь на открытии арт-объекта выступила являющаяся чемпионом мира по брейк-дансу команда Action mфn crew, а почетную миссию перерезания ленточки поручили менеджеру Дирекции парков и скверов Казани Лилие Валеевой. Среди приглашенных также были блогеры Рената Смирнова и Анастасия Абрамова.

«Люди активно подходят и делают кадры на фоне арт-объектов, смотрят выступления артистов и гуляют по парку. Приглашенные блогеры пообщались с гостями нашего парка и провели прямой эфир в Instagram’е, а Action mфт разогрели толпу своим энергичным выступлением», – отметила куратор площадки в Горкинско-Ометьевском лесу Дина Хамзина.

В парке имени Горького арт-объект открыли дети, перерезав красную ленту. На этой площадке выступили певица Юлия Панфилова и брейк-команда Action mфn crew. Ведущим мероприятия стал Рамиль Закиров – известный певец, блогер, обладатель премии «Алтын барс». Для гостей парка были организованы интерактивы и конкурсы с призами.

«Известный граффити-художник Андрей Inlakesh в режиме реального времени нарисовал граффити в стиле поп-арт на тему Татарстана, а затем мы провели конкурс и розыграли его творение», – рассказала куратор площадки Фарида Юлдашева.

В парке Горького также выступил казанский блогер, микробиолог Динар Файсханов.

Все подробности участия в фотомарафоне можно узнать на сайте айданавыборы.рф.