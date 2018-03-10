Стали известны подробности смертельного ДТП в Зеленодольском районе, которое попало на видео

(Казань, 10 марта,«Татар-информ»). Стали известны подробности смертельного ДТП в Зеленодольском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.
Ранее ИА«Татар-информ» сообщало, что ДТП произошло сегодня около девяти часов утра на 796-м км трассы М7.
Водитель автомобиля «Лада Ларгус» пренебрег соблюдением дистанции и залетел под грузовик, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте. Автомобиль получил серьезные повреждения – пассажирское и водительское сиденья буквально вмяло под фуру.