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Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП в Зеленодольском районе, которое попало на видео

10 марта 2018, 14:37

В результате аварии один человек погиб.

(Казань, 10 марта,«Татар-информ»).  Стали известны подробности смертельного ДТП в Зеленодольском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Ранее ИА«Татар-информ» сообщало, что ДТП произошло сегодня около девяти часов утра на 796-м км трассы М7.

Водитель автомобиля «Лада Ларгус» пренебрег соблюдением дистанции и залетел под грузовик, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте. Автомобиль получил серьезные повреждения – пассажирское и водительское сиденья буквально вмяло под фуру.
 


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