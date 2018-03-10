Путин назвал Пескова «иногда несущим пургу»

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC признался, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «иногда несет такую пургу». Текст интервью опубликовала пресс-служба Кремля.

Журналистка Мегин Келли поинтересовалась у российского лидера, как следует понимать слова спецпредставителя Президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских. Тот незадолго до американских выборов 2016 года говорил о том, что скоро РФ на равных будет говорить с США в информационном пространстве.

Президент РФ ответил, что понятие не имеет, о чем говорил российский чиновник. «Неужели вы думаете, что я контролирую все?» – не удержался он от риторического вопроса.

При этом Путин напомнил, что в Администрации Президента работают 2 тыс. человек, которых невозможно контролировать целиком и полностью. «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – добавил он.