МВФ объяснил необходимость повышения цены на газ для жителей Украины

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Руководитель представительства Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман объяснил необходимость повышения цены на газ для населения коррупционными рисками и неэкономичным потреблением. Об этом пишет «Новое время».

«Разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции», – подчеркнул он и пояснил, что можно приобрести газ по более низкой цене, установленной для домохозяйств, а затем перепродать его промышленным предприятиям за большую сумму.

При этом ключевыми бенифициарами ситуации с низкими ценами на газ оказываются богатые владельцы больших домов, потребление которых фактически субсидируется, добавил представитель МВФ.

Люнгман убежден, что выручку от реализации газа богатым домохозяйствам необходимо будет направить на адресную помощь по оплате коммунальных услуг бедным гражданам.