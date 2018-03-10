(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Причиной крушения Ан-26 в Сирии могли стать неисправные закрылки самолета, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает СМИ, при выпуске закрылков один из них по непонятной причине вырвало. Самолет резко накренился на бок и стал пикировать с высоты нескольких сотен метров. У опытных пилотов не было шансов выровнить воздушное судно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что шестого марта недалеко от авиабазы сирийского города Хмеймим потерпел крушение российский военный самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек.