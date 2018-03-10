(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Двое детей пострадали при взрыве бытового газа в Краснодаре, сообщает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в Краснодаре прогремел взрыв. По предварительной версии, взорвался бытовой газ в одной из квартир дома на улице Славянская.

СМИ сообщает о семерых пострадавших. В том числе травмы различной степени тяжести получили дети девяти и двенадцати лет.

Хозяин квартиры, в которой прогремел взрыв, был отправлен в больницу с серьезными ожогами. В момент ЧП мужчина был пьян.

Более тридцати жильцов дома были эвакуированы. Для них развернуты пункты временного размещения. Идет разбор обрушавшихся конструкций.

Сотрудники следственного управления СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

