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Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка

10 марта 2018, 13:09

26-летнюю уроженку города Фролово задержали и допросили.

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, первого марта 26-летняя жительница города Фролово Волгоградской области вместе со своим девятимесячным ребенком уехали в Волгоград. Там она сняла посуточно квартиру. Спустя три дня женщина задушила малыша и выбросила его тело в мусорный бак. После совершения преступления она отправилась к своей подруге в Волжский.

Следственным управлением СК России по региону было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемая задержана и допрошена. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
 


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