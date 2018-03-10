(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, первого марта 26-летняя жительница города Фролово Волгоградской области вместе со своим девятимесячным ребенком уехали в Волгоград. Там она сняла посуточно квартиру. Спустя три дня женщина задушила малыша и выбросила его тело в мусорный бак. После совершения преступления она отправилась к своей подруге в Волжский.

Следственным управлением СК России по региону было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемая задержана и допрошена. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

