Отец Андрей Старцев: Верующий человек не может быть равнодушен к жизни государства

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). О предстоящей Пасхе и грехе равнодушия к событиям, происходящим в стране, согласился поговорить с журналистами настоятель римско-католического прихода «Воздвижение Святого Креста» в Казани отец Андрей Старцев.

«Равнодушие – это, можно сказать, прямая противоположность любви. А христианство как раз и призывает к тому, чтобы любить ближнего. Любить Бога – это первая заповедь, а следствием любви к Богу должна быть и любовь к ближнему», – заметил отец Андрей.

И речь идет не только о тех, кто находится рядом: «Он (Господь – прим. Т-и) любит всех людей, все наше общество, наш город, нашу страну. Если Бог их любит, значит, и я должен их любить. И поэтому христианин, настоящий верующий человек, не может оставаться равнодушным к вещам, которые касаются жизни общества, которые касаются политики, жизни государства».

Настоятель прихода «Воздвижение Святого Креста» уверен, что игнорирование человеком возможности сделать свой выбор – не просто равнодушие, которое уже является серьезным грехом, но куда более серьезный проступок и перед Богом, и перед людьми.

«Да, это равнодушие. Это, может быть, также желание снять с себя ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь близких, за жизнь тех, кто рядом, и за жизнь общества в целом, за жизнь государства. Отказываться от этой ответственности – это все равно что отцу семейства отказываться нести ответственность за свою семью, за своих детей, родителей», – подчеркнул отец Андрей.

Отказаться от возможности проголосовать, по мнению настоятеля католического прихода, означает проявить слабость: «Это значит не выполнить долга по отношению к нашим ближним, к тем, кого мы должны любить и о ком мы должны заботиться. Даже в таком моменте как выборы мы должны проявлять эту заботу. И католическая церковь в своем учении тоже на этом настаивает».

И добавил, что забота о семье, сообществе, государстве, в котором живет человек, прописана в душе каждого.

В Татарстане, который считается мусульманским регионом, полагают важным и необходимым проявлять заботу о представителях всех проживающих здесь конфессий. Почти десять лет назад при поддержке руководства республики и города Казани был открыт римско-католический приход «Воздвижение Святого Креста».

«Сложно подобрать сравнимый пример в какой-либо другой стране. Это уникальный случай. Даже в католических странах, где власти могут помогать (другим конфессиям – прим Т-и), это заметно не так сильно. Татарстан – это особый пример толерантности, внимательности, уважительного отношения к представителям разных конфессий. И заботы о них», – отметил отец Андрей.

Сейчас идет Великий пост, который у католиков начался пепельной средой. На светлый праздник Воскресения Христова в церкви Воздвижения Святого Креста прихожане соберутся 1 апреля.

«Для христиан это самый значимый праздник. Это победа над грехом, победа над тем, что угнетает человека. Это победа, которую сам Бог одержал, И это особое явление его Божественной любви к нам, ибо через страдания, жертву и смерть Иисуса Христа на кресте мы видим, насколько она велика. Это дает нам огромную надежду на то, что Его любовь сможет победить, преодолеть все трудности и Бог, победивший раз на кресте, победит и в жизни каждого из нас», – заключил настоятель прихода.