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Политика

НАТО признала за Украиной статус «страны-аспиранта»

10 марта 2018, 12:37

Организация Североатлантического договора составила список стремящихся к членству стран-партнеров.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). НАТО признала за Украиной статус «страны-аспиранта». Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

Среди стран-партнеров, объявивших о своем стремлении к членству, помимо Украины названы Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

«Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам», – поясняется в сообщении пресс-службы организации.

Ранее НАТО официально не признавала стремление Украины войти в альянс, замечает «Украинская правда».

Как написала на своей странице в Facebook’е вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, именно признание этих намерений Украины было темой вчерашних переговоров вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.  


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