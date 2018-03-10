(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Жизни троих человек унесла страшная авария в Челябинской области, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла сегодня около пяти часов утра по московскому времени. На 198-м километре автодороги Черноречье – Бреды столкнулись грузовик «МАН» и автомобиль «КИА Сид». В результате аварии корейская легковушка загорелась. Водитель и две пассажирки не смогли выбраться из искореженного автомобиля и погибли.

62-летний водитель фуры получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в местную больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

