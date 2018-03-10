Коллектив театра кукол «Экият» даст гастроли в Магнитогорске

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). На следующей неделе коллектив Татарского государственного театра кукол «Экият» выезжает в Магнитогорск с гастролями, сообщает пресс-служба театра.

Артисты познакомят жителей города с классикой национальной драматургии, колоритом Татарстана, персонажами сказок Габдуллы Тукая.

Коллектив театра представит постановки для детей «Кэжэ белэн Сарык» («Коза и Овца») Тукая и «Дюймовочка» Ганса-Христиана Андерсена, а также комедию-водевиль для взрослой аудитории – «Хануму» Авксентия Цагарели.

С 14 по 18 марта состоятся обменные гастроли с Магнитогорским театром куклы и актера «Буратино». Гости привезут в столицу Татарстана четыре постановки. Среди них – «Калиф-аист» Вильгельма Гауфа; «Носорога и Жираф» Хорста Гюнтера, «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского и «Капитанская дочка» Александра Пушкина.