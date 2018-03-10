Журналистка NBC заявила о невозможности «перемудрить» Путина

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Журналистка американского телеканала NBC Мегин Келли, взявшая интервью у Президента РФ Владимира Путина, заявила о невозможности «перемудрить» российского политика. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире своего канала ведущая заметила, что при общении с лидером России «создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании». «Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится», – добавила Келли.

При этом журналистка подчеркнула, что с помощью фактов можно заставить Путина «немного защищаться».