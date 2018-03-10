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Политика

Минобороны РФ сообщило о выходе первой группы повстанцев из Восточной Гуты

10 марта 2018, 11:38

Безоружные оппозиционеры воспользовались гуманитарным коридором.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Первые 13 повстанцев покинули удерживаемый противниками Президента Сирии Башара Асада пригород Дамаска – Восточную Гуту. Об этом рассказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, передает ТАСС.

Безоружные оппозиционеры воспользовались гуманитарным коридором в селении Мухайям аль-Вафедин. В дальнейшем их предполагается отправить в удерживаемую оппонентами Асада часть провинции Идлиб.

«Переговорный процесс при участии Правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен», – добавил Евтушенко.

О выходе группы повстанцев из Восточной Гуты сообщают и связанные с сирийскими властями пользователи социальных сетей. 

В пригороде Дамаска базируются отряды таких повстанческих организаций, как «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». Присутствуют здесь и террористы, наличием которых власти САР и обосновывают продолжение боев в этом районе.


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