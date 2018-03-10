Минобороны РФ сообщило о выходе первой группы повстанцев из Восточной Гуты

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Первые 13 повстанцев покинули удерживаемый противниками Президента Сирии Башара Асада пригород Дамаска – Восточную Гуту. Об этом рассказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, передает ТАСС.
Безоружные оппозиционеры воспользовались гуманитарным коридором в селении Мухайям аль-Вафедин. В дальнейшем их предполагается отправить в удерживаемую оппонентами Асада часть провинции Идлиб.
«Переговорный процесс при участии Правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен», – добавил Евтушенко.
О выходе группы повстанцев из Восточной Гуты сообщают и связанные с сирийскими властями пользователи социальных сетей.
بالصور .. الحافلة التي تقل المسلحين الخارجين من الغوطة الشرقية في ممر الوافدين#الاعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/JeAVKOIDM6— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) March 9, 2018
В пригороде Дамаска базируются отряды таких повстанческих организаций, как «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». Присутствуют здесь и террористы, наличием которых власти САР и обосновывают продолжение боев в этом районе.