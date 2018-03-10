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Народный театр Лаишевского района представил премьеру

10 марта 2018, 17:26 , Фото: Пресс-служба Лаишевского района РТ

Народный театр Лаишевского района представил премьеру Артисты художественной самодеятельности каждый год готовят новый спектакль.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). В Доме культуры села Малая Елга Лаишевского района Татарстана состоялась премьера постановки «Уч тобендэ оч егет», сообщает пресс-служба районной администрации.

Спектакль поставлен по пьесе Данила Салихова. Премьеру посетили глава Лаишевского района Михаил Афанасьев с супругой и сам автор произведения – председатель Союза писателей РТ Данил Салихов.

Постановка стала 34-й по счету в репертуаре народного театра. Артисты художественной самодеятельности каждый год готовят новый спектакль.

После премьеры Афанасьев поблагодарил Салихова и актеров за отличную работу и создание хорошего настроения, а автор пьесы подарил зрителям книгу со своим автографом.


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