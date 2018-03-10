Народный театр Лаишевского района представил премьеру

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). В Доме культуры села Малая Елга Лаишевского района Татарстана состоялась премьера постановки «Уч тобендэ оч егет», сообщает пресс-служба районной администрации.
Спектакль поставлен по пьесе Данила Салихова. Премьеру посетили глава Лаишевского района Михаил Афанасьев с супругой и сам автор произведения – председатель Союза писателей РТ Данил Салихов.
Постановка стала 34-й по счету в репертуаре народного театра. Артисты художественной самодеятельности каждый год готовят новый спектакль.
После премьеры Афанасьев поблагодарил Салихова и актеров за отличную работу и создание хорошего настроения, а автор пьесы подарил зрителям книгу со своим автографом.