(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). В СМИ появилась новая версия отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, бывший офицер и его дочь могли быть отравлены нервно-паралитическим газом у себя дома в Солсбери.

Эту версию подтверждает и тот факт, что сержант Ник Бейли, посещавший дом Скрипалей через несколько часов после их обнаружения в городском парке, также был доставлен в больницу со схожими симптомами.

Из этого журналисты сделали вывод, что офицер с дочерью были отравлены дома, а не на улице, как предполагалось ранее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четвертого марта на скамейке в парке без сознания были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным СМИ, пострадавшие на данный момент находятся в коме.

