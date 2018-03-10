Трамп продемонстрировал жестокость видеоигр сценой расстрела в аэропорту Москвы

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече, посвященной насилию в видеоиграх, продемонстрировал ее участникам сцену из Call of Duty: Modern Warfare 2, где террористы расстреливают пассажиров в аэропорту Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Verge.

Также в видео, которое американский лидер показал представителям игровой индустрии, конгрессменам и членам родительских организаций, были включены эпизоды из Fallout 4 и Sniper Elite 4. Позднее пресс-служба Белого дома опубликовала ролик на YouTube.

В ходе беседы Трамп призвал разработчиков ужесточить существующие сейчас возрастные ограничения на компьютерные игры. При этом ему рассказали об исследованиях, отрицающих наличие связи между насилием в играх и проявлениями жестокости в реальной жизни.

Встреча стала частью реакции Президента США не недавнее массовое убийство в школе Паркленда, когда погибли 17 человек, отмечает издание.