Евгений Колесников: «С первых минут верил в победу»

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник УНИКСа Евгений Колесников очень полезно сыграл против «Баварии» (80:73) во втором четвертьфинальном матче Кубка Европы. По его словам, в победу команда верила с самого начала.

«Мы верили в победу на протяжении всей игры! Понимали, что отступать нам некуда, это был последний шанс для выхода в следующий этап плей-офф. Понимали с самого начала, что игра будет трудной. Но я с первых минут верил, что победим», – заметил игрок.

«В первой половине у нас была некоторая нервозность из-за поражения в первом матче, это немножко давило на нас. Но благодаря горячей поддержке трибун мы нашли оптимальный баланс, стали лучше защищаться, заиграли агрессивнее и в нападении, и в защите. Соответственно, пришел и результат», – пояснил он.

«Мы теперь уже понимаем, что именно нам требуется, дабы обыграть "Баварию" в Мюнхене. Дома они будут играть с большей энергией, осталась одна игра, кто побеждает – проходит дальше. Так что выйдем на паркет знаменитого зала, где в 1972 году за три секунды до конца сборная СССР выиграла "золото" мюнхенской Олимпиады. И покажем свои три секунды», – пообещал Колесников.