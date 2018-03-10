(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Двух женщин спасли со льда водоема в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о двух женщинах, находящихся на реке Казанка напротив НКЦ в Казани, пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в пятницу, девятого марта.

К месту ЧП выдвинулись сотрудники ЗПСО №2. На месте они увидели, что в 400 метрах от берега находятся две женщины. Они стояли по щиколотку в воде и боялись самостоятельно идти к берегу.

В результате грамотно спланированных действий спасателям удалось вывести со льда обеих женщин. Пострадавшие были отправлены в больницу.

