Роспотребнадзор рассказал о вспышке холеры в Йемене

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупредил жителей России о вспышке холеры в Йемене.

Как отмечает пресс-служба ведомства со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, с 27 апреля 2017 года по конец февраля 2018-го в этой стране были зафиксированы 1 млн 63 тыс. 786 случаев заболевания холерой. Умерли 2258 больных, причем в 1104 случаях диагноз оказался подтвержден лабораторно.

В последний раз анализ подтвердил наличие заболевания 4 февраля. При этом за три недели в 174 районах Йемена были отмечены случаи, подозрительные на холеру. При этом в 132 районах из 306, где фиксировалась болезнь, за указанный промежуток времени не было заболевших.

В целом по стране снижается число заболевших, уменьшается число случаев тяжелого протекания заболевания (с 16 процентов до 11), отмечается в заявлении.

Роспотребнадзор просит граждан России учитывать сложившуюся в Йемене ситуацию при планировании поездок.

Гуманитарная обстановка в Йемене ухудшается из-за идущей в стране с 2014 года гражданской войны и начавшейся в 2015-м интервенции коалиции соседних государств во главе с Саудовской Аравией.