(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). В Тамбове отчим забил до смерти четырехлетнюю падчерицу, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла восьмого марта в одной из квартир Тамбова. По версии следствия, вечером малышка стала сильно капризничать и не слушаться. Это привело 29-летнего мужчину в бешенство. Он нанес девочке множественные удары по голове и телу.

Тело девочки обнаружила ее мать утром следующего дня. Женщина сразу позвонила в полицию.

Малышка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство малолетней».

