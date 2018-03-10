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Александр Джорджевич: «Я буду защищать своих игроков»

10 марта 2018, 09:49 , Фото: Ильнар Тухбатов

Александр Джорджевич: «Я буду защищать своих игроков» Наставник «Баварии» раскритиковал судей после поражения от УНИКСа.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Баварии» Александр Джорджевич после поражения от УНИКСа (73:80) во втором матче одной четвертой финала розыгрыша Кубка Европы обрушился с критикой на судей.

«Тяжелое поражение для нас. Мы заслуживали лучшего отношения к себе от судей. Готов повторить это десять раз. Я буду защищать своих игроков. Такая обязанность у тренеров. Мы уважаем решения арбитров. Когда ты говоришь судье, что игрок стоит в трехсекундном зоне три секунды, а тебе отвечают, что он стоит там шесть секунд, но не дают никакого замечания, это что-то. Это вне моего понимания», – подчеркнул специалист.

«УНИКС проделал хорошую работу, в этом матче все, кроме решений судей, было хорошо. Мы были бы впереди на 15 очков (на самом деле, 12). Мы начали первую четверть мягко, а УНИКС проявил агрессивность. После произошло много вещей, про которые даже не хочется говорить. Клубы вкладывают много усилий, инвестируют большие деньги, и надо уважать вложения с обеих сторон. Мы требуем уважения к себе», – не стал скрывать своего недовольства Джорджевич. 


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