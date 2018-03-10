(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). На Кубанском водохранилище в Адыгее утонули три человека, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, восьмого марта супружеская пара с друзьями отправилась праздновать день рождения на берег водохранилища. Спустя несколько часов застолья компания решила прокатиться на лодке. По невыясненным пока причинам, мужчина, управляющий судном, резко выкрутил штурвал и лодка перевернулась. Четыре человека оказались в воде.

Утром девятого марта местный рыбак обнаружил недалеко от берега одну из пострадавших. Женщина рассказала, что трое ее друзей утонули.

На данный момент найдено тело 37-летнего мужчины. Поиски 34-летнего мужчины и 31-летней женщины продолжаются.

